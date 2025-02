"Ce qui va se passer dépend principalement de lui et du club" : Pep Guardiola évoque l'avenir de Kevin De Bruyne

L'incertitude plane concernant l'avenir de Kevin De Bruyne à Manchester City. Pep Guardiola prend la parole à ce sujet en conférence de presse.

Kevin De Bruyne vit actuellement l'une de ses périodes les plus compliquées en tant que joueur de Manchester City. Lui qui a tout gagné avec les Sky Blues semble de plus en plus sur le déclin.

Ce mardi, Sky Sport Suisse et Sacha Tavolieri annonçaient que le club anglais comptait bien se séparer de ses cadres ayant atteint leur plein potentiel dont le joueur belge. Jack Grealish, Bernardo Silva, John Stones, Mateo Kovačić, İlkay Gündoğan et Ederson seraient également invités à trouver une nouvelle équipe.

À la veille d'affronter Tottenham en Premier League, une conférence de presse se tenait à Manchester avec Pep Guardiola. "De Bruyne est un joueur exceptionnel, il l'a été, il l'est et il le sera encore, j’espère. Ce qui va se passer dépend principalement de lui et du club", explique le tacticien espagnol lorsqu'on l'interroge sur l’avenir du Diable Rouge.

The Times affirme qu'il souhaiterait bel et bien rester à Manchester. Le milieu offensif serait même prêt à accepter un rôle secondaire.

Cette affaire sera donc à suivre de très près dans les prochains mois. Si le club en décide ainsi, De Bruyne pourrait être amené à partir. Des équipes comme San Diego en MLS ou certaines formations d'Arabie saoudite ont récemment été mentionnées dans la presse.