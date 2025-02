La fin d'une ère : Manchester City pousse Kevin De Bruyne vers la sortie !

Kevin De Bruyne restera à jamais une légende Manchester City. Mais il n'échappe pas au constat d'insuffisance de ces dernières semaines.

Longtemps cette saison, Kevin De Bruyne s'est donné le temps avant de penser à une potentielle prolongation : le Diable Rouge expliquait ne pas encore avoir été formellement contacté par le club à ce sujet mais ne pas s'en faire, préférant retrouver son niveau avant d'évoquer l'avenir.

Sauf que KDB est encore bien loin de son meilleur niveau : apparu à la peine lors du match aller contre le Real Madrid puis contre Liverpool, il n'était pas sorti du banc pour la manche retour au Santiago Bernabeu.

La saison de trop ?

L'Etihad Stadium a toujours fermé les yeux sur les déchets de son capitaine, largement compensés par ses éclairs de génie sous forme de passes téléguidées. Mais ces derniers mois, De Bruyne n'a que très rarement donné cette impression de facilité, semblant subir ses rencontres plus que de coutume.

La direction semble avoir tranché : Sacha Tavolieri écrit pour Sky Sport que l'entourage de Kevin De Bruyne a, au même titre que celui de Jack Grealish, Bernardo Silva, John Stones, Mateo Kovačić, İlkay Gündoğan et Ederson, été invité à chercher un nouveau club pour l'été prochain.

Cela permettra à City de commencer sa mue : si des figures du projet comme Pep Guardiola et Erling Haaland ont resigné il y a peu, le vieillissement des cadres est un problème de plus en plus tangible. Dans le cas de Kevin De Bruyne, c'est ainsi Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) qui serait pisté comme successeur potentiel, malgré toutes les difficultés rencontrées dans ce dossier.