🎥 Jérémy Doku encore à la baguette, Manchester City se rassure et frappe à la porte du podium

Déjà excellent face à Liverpool et Trent Alexander-Arnold, Jérémy Doku a livré une nouvelle grosse prestation sur la pelouse de Tottenham, récompensée par une passe décisive sur le seul but du match.

Ce week-end face à Liverpool, Jérémy Doku était la seule éclaircie dans la grisaille de Manchester City. Le Diable Rouge avait fait tourner Trent Alexander-Arnold à plusieurs reprises, en vain. A nouveau titulaire sur la pelouse de Tottenham, ce mercredi, l'ailier gauche a été l'auteur d'une nouvelle belle prestation, ornée, cette fois, d'une passe décisive.

Après un débordement sur le côté gauche, il a assisté l'inévitable Erling Haaland pour le seul et unique but de la rencontre. Plus convaincant dans le jeu mais encore en manque d'efficacité, City aurait pu faire le break dans le temps additionnel grâce à un doublé du Norvégien, mais son but a été refusé pour une faute de main. City ne s'est donc jamais mis à l'abri, mais a décroché une victoire importante.

Haaland Goal x Doku Assist pic.twitter.com/J7aYPcB89w — Malcom Ake (@XMalcom__X) February 26, 2025

D'autant que dans le même temps, Nottingham Forest, troisième, recevait Arsenal, deuxième. Une affiche prometteuse sur le papier, mais qui n'a pas tellement répondu aux attentes sur le terrain, puisque les deux équipes se sont quittées sans avoir fait trembler le chemin des filets.

Dans les autres résultats, Brentford a partagé l'enjeu face à Everton (1-1), tandis que Manchester United, dans la difficulté, s'est imposé contre Ipswich (3-2 alors que les Mancuniens étaient à 10 depuis la 43e minute et l'exclusion de Dorgu).

Au classement, Liverpool, qui mène 1-0 face à Newcastle à l'heure d'écrire ces lignes, prendrait 13 longueurs d'avance sur son dauphin, Arsenal. Nottingham est toujours à six points des Gunners, tandis que Manchester City revient à une petite unité du podium.