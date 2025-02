Le double transfert passé inaperçu : deux chouchous du Mambourg et du Canonnier ensemble dans un club très surprenant !

Parfois, quand le mercato hivernal bat son plein, des transactions passent un peu inaperçues. Comme celle qui a vu deux anciens de Pro League se retrouver... à Tijuana, au Mexique.

Depuis cet hiver, il y a un bout de Mexique en Jupiler Pro League. César Huerta a quitté les Pumas UNAM pour le RSC Anderlecht, devenant le premier joueur mexicain de l'histoire du club, et a braqué les projecteurs des médias mexicains sur notre championnat.

Mais une information a moins fait l'actualité : il y a aussi un bout de JPL en Liga Mex, et même un bout de football wallon. Deux anciens chouchous de l'Excel Mouscron et du Sporting Charleroi ont en effet rejoint presque conjointement un club très surprenant, à savoir... le Club Tijuana.

Shamar Nicholson change complètement d'ambiance

On s'en rappelle : en 2022, Shamar Nicholson surprenait son monde en quittant le Sporting Charleroi pour rejoindre le Spartak Moscou. Le Jamaïcain ne pouvait bien sûr pas prévoir qu'un mois plus tard, la Russie envahirait l'Ukraine... et le Spartak se retrouverait conséquemment exclu de toute compétition européenne.

Résultat : une carrière prometteuse s'est retrouvée mise à l'arrêt. Nicholson aura disputé 57 matchs avec le Spartak Moscou, pour 16 buts, mais n'a naturellement pas disputé un seul match européen. Son retour en Europe se fera... à Clermont Foot, en Ligue 1, pour 26 matchs et 4 buts.

Après ce prêt, retour en Russie où l'ex-Zèbre a débuté la saison, mais ne la finira pas. En effet, cet hiver, l'ancien chouchou du Mambourg (83 matchs, 31 buts pour Charleroi) a signé au Mexique, direction le Club Tijuana. Une ville à la réputation sulfureuse, longtemps statistiquement la ville la plus "violente" du monde.

Boya et Nicholson ensemble à Tijuana

Le lendemain de la signature de Nicholson, il était rejoint par un autre ancien de Jupiler Pro League, qui a peut-être un peu moins marqué notre championnat sur le plan statistique. Frank Boya a cependant porté les couleurs de 4 clubs en D1A : Mouscron, l'Antwerp, Zulte Waregem et STVV, pour un total de 122 matchs en JPL.

Et après 54 matchs sous les couleurs d'Amiens,q ui évolue cette saison en Ligue 2, Boya a donc opté, comme Nicholson, pour le Club Tijuana, en D1 mexicaine. Il va certainement pouvoir évoquer ses souvenirs belges avec son nouvel équipier Shamar Nicholson. Malheureusement pour l'ex-Hurlu, il s'est blessé après 34 minutes lors de son premier match de Liga MX et n'est pas revenu depuis...