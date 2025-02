Revers majeur pour la RAAL : le deuxième meilleur buteur du championnat lourdement suspendu après un coup de coude

Un coup dur qui arrive au moment mauvais pour la RAAL. En plein sprint final, le meilleur buteur Mouhamed Belkheir est suspendu et manquera, à minima, les trois prochains matchs.

Insatiable en début de saison, la RAAL La Louvière est quelque peu rentrée dans le rang depuis la fin de l'année civile. Les Loups restent sur un bilan de 11/24, mais n'ont toutefois perdu qu'une fois pendant cette période, au Club NXT.

Mais au classement, cette baisse de régime se fait ressentir. La RAAL occupe désormais la troisième place, en Challenger Pro League, derrière Zulte-Waregem et le RWDM.

Cependant, la réforme qui pourrait être votée ce jeudi par l'assemblée générale de la Pro League pourrait tout changer dans la course à la montée. Pour rappel, si on retrouve une D1A à 18 équipes, les deux premiers de D1B seraient directement promus, tandis que le troisième jouerait un barrage contre le dernier de D1A.

La Louvière perd son meilleur buteur, suspendu

La Louvière est donc plus proche que jamais d'un retour en Jupiler Pro League, mais elle s'est tirée une petite balle dans le pied la semaine dernière sur la pelouse du Patro, quatrième, en concédant le but de l'égalisation à la dernière minute. D'autant que dimanche, les Louviérois n'ont pas seulement perdu deux points.

Ils ont aussi perdu leur homme le plus prolifique, Mouhamed Belkheir (12 buts, deuxième meilleur buteur du championnat derrière Jelle Vossen), exclu pour un coup de coude sur Reno Wilmots.

L'attaquant algérien de 26 ans a été condamné à cinq matchs de suspension, dont trois avec sursis et deux effectifs, par le parquet fédéral. Ce dernier avait initialement proposé une suspension de six matchs, dont quatre effectifs, refusée par la RAAL. Il manquera donc la réception d'Eupen, le déplacement au RFC Liège et l'accueil du Lierse, avant de faire son retour sur la pelouse du Jong Genk, le 29 mars.