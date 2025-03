Dodi Lukebakio marque l'histoire : il bat le record d'un autre Diable Rouge en Liga

Il a marqué l'histoire de la Liga et fait trembler les plus grands clubs. Dodi Lukebakio, en pleine lumière ne compte pas s'arrêter là...

Dodi Lukebakio, l’ailier belge du FC Séville, vient d’écrire une nouvelle page de l’histoire du football belge en Espagne. Samedi soir, lors du match entre le Rayo Vallecano et Séville Lukebakio a une fois encore fait parler son talent en inscrivant un but égalisateur à la 81e minute, permettant à son équipe d’arracher un précieux point à l’extérieur.

Un record détenu longtemps par son coéquipier en sélection nationale, Yannick Carrasco. Avec 11 buts marqués en LaLiga cette saison, il dépasse le précédent record détenu par Carrasco, qui avait inscrit 10 buts lors de la saison 2016-2017 avec l’Atletico Madrid.

Des buts oui, mais pas contre les plus faibles équipes du championnat, le Belge a marqué contre le Real Madrid, l'Atletico Madrid, le Real Betis et Villarreal. Depuis son arrivée en Liga, Lukebakio n’a cessé de progresser et de s’imposer comme l’un des éléments clés de son équipe

Un record qu'il peut encore améliorer car il reste 12 matchs de championnat à jouer pour Seville. Une motivation supplémentaire qui pourrait lui permettre de sortir le meilleur de lui-même.

Malgré la bonne forme de Lukebakie, le FC Seville pointe à la 12e place de LaLiga.