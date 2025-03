Six mois et puis s'en va encore ? Didier Lamkel Zé évoque son avenir

Didier Lamkel Zé retrouve la forme au Stayen. Mais il n'a signé que pour 6 mois : qu'en sera-t-il après cette saison ?

Depuis 2021 et son premier départ (en prêt) de l'Antwerp, Didier Lamkel Zé a connu... 9 clubs différents. Une tendance à papillonner qui pourrait se confirmer dans 6 mois, puisque l'attaquant camerounais n'a signé à Saint-Trond que jusqu'en fin de saison.

Pourtant, cette fois, Lamkel Zé aimerait vraiment se poser. Au Stayen, il retrouve la forme : aucun débordement à déplorer, et des performances d'un niveau très intéressant avec 3 buts en 8 matchs. Sa relation avec Felice Mazzù, notamment, est excellente.

"Ma situation est claire : je suis en fin de contrat en juin", rappelle-t-il dans Het Belang Van Limburg. "Mais je suis très heureux ici et je veux que tout le monde le sache. On va d'abord essayer de se sauver, puis on verra".

Il y a de grandes chances pour que le maintien de Saint-Trond influence beaucoup l'avenir de Didier Lamkel Zé, qu'on imagine peu motivé à l'idée de jouer en Challenger Pro League. Si les Canaris se sauvent, on pourrait voir le fantasque camerounais signer un contrat à plus longue durée... même si avec lui, rien n'est prévisible.