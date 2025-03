🎥 Les propos chocs de Slot à l'arbitre d'Everton-Liverpool : "Si on rate le titre, c'est de ta put*** de faute !"

La Fédération anglaise de football (FA) a levé le voile ce lundi les raisons précises de la suspension de deux matches infligée à Arne Slot, l’entraîneur de Liverpool. Cette décision fait suite à un incident survenu le 12 février dernier lors du match contre Everton en Premier League.

Les propos tenus par le technicien néerlandais à l’encontre des arbitres lui ont valu un carton rouge et une sanction disciplinaire sévère.

Relayé par The Athletic, Slot aurait vivement critiqué Michael Oliver, l’arbitre de la rencontre selon le rapport officiel de la commission de discipline. Il lui aurait reproché d’avoir "tout fait" pour avantager Everton, ajoutant avec sarcasme qu’il espérait qu’il était "fier de sa prestation".

Quelques instants plus tard, Slot serait revenu vers Oliver pour balancer une phrase particulièrement virulente : "Si on ne gagne pas le championnat, ce sera ta putain de faute."

Another angle of Arne Slot's red card tonight...



What did he say to Michael Oliver ūü§Ě pic.twitter.com/qzR376WKUw