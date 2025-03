Les meilleurs d'Europe dans ce domaine ? L'arme que devra à tout prix utiliser le Club de Bruges pour mettre Aston Villa en péril

Avec quatre joueurs dans le top 15, le Club de Bruges est l'une des équipes qui court le plus dans cette Ligue des Champions. Une dimension dont les Blauw & Zwart devront se servir pour jouer un vilain tour à Aston Villa, ce mardi soir.

Le Club de Bruges jouera très gros, ce mardi soir, en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions face à Aston Villa. Les Blauw & Zwart ont battu les Anglais en phase de ligue, mais ils devront désormais le faire sur une double confrontation.

Une rencontre pour laquelle on ne s'attend pas à de grands changements dans le onze de base de Nicky Hayen, qui aligne toujours une équipe similaire en Ligue des Champions.

Dans un Jan Breydelstadion qui s'annonce chauffé à banc, le Club de Bruges devra faire ce qu'il sait faire de mieux : mettre une intense pression dès les premières minutes de la partie, avec énormément de courses et de pressing. Et pour ce faire, quelques joueurs clés devront directement être à la hauteur.

La mobilité du Club de Bruges pour faire la différence ?

Le maître à jouer Hans Vanaken, premièrement. Le triple Soulier d'Or doit porter son équipe dans les grandes affiches européennes, comme ce mardi soir. Parfois considéré comme un joueur "lent" ou qui pourrait courir un petit peu moins que les autres, Vanaken est à la troisième place des joueurs ayant parcouru la plus grande distance dans cette Ligue des Champions (119.9 kms), derrière Callum McGregor du Celtic (128.5 kms) et Joshua Kimmich (128,9 kms), synonyme de son rôle capital dans l'entrejeu brugeois.

Un tout petit peu plus loin dans le classement, on retrouve Maxim De Cuyper, sixième dans cette C1, qui a parcouru 111.6 kms. Ardon Jashari est 10e (107.4 kms), Brandon Mechele est 13e (105.7 kms).

Le Club de Bruges est une équipe qui court beaucoup, qui met énormément d'intensité, de pressing et de dimension physique dans ses rencontres de Ligue des Champions, et c'est de cette manière qu'il pourra à nouveau jouer un vilain tour à Amadou Onana et Youri Tielemans.