Une véritable hécatombe à La Gantoise : Danijel Milicevic pourrait être privé... de 9 joueurs pour le déplacement à l'Antwerp !

Déjà privé de six joueurs pour affronter le Club de Bruges, Danijel Milicevic voit deux titulaires supplémentaires rejoindre l'infirmerie. Archie Brown et Tsuyoshi Watanabe sont incertains pour la fin de la phase classique.

Alors que La Gantoise a probablement assuré sa place en Champions Play-offs après son partage contre Bruges et la défaite du Standard dans le Clasico, les nouvelles ne sont pas réellement excellentes dans les travées de la Planet Group Arena, où l'infirmerie déborde.

Depuis quelques semaines, Stefan Mitrovic, Max Dean et Omri Gandelman sont absents, tandis que Davy Roef s'est fracturé la main contre Genk et ne reviendra pas avant les Playoffs. Danijel Milicevic était aussi privé de Pieter Gerkens et Andrew Hjulsager. Le tout sans compter les soucis de santé de Noah Fadiga.

Des joueurs qui pourraient ne revenir que dans quelques semaines. Et entre temps, les choses ne se sont pas améliorées pour Danijel Milicevic et le staff médical de La Gantoise face au champion en titre.

Deux nouvelles blessures à La Gantoise, où l'infirmerie déborde

En effet, Archie Brown a dû céder sa place en fin de rencontre à cause d'une blessure, tandis que Tsuyoshi Watanabe souffrait également d'une gêne. "On espère que ce ne sera pas trop grave" se contentait de répondre Milicevic en conférence de presse.

Cependant, les premières nouvelles ne sont pas bonnes. Selon le Nieuwsblad, ils pourraient tous les deux manquer le déplacement à l'Antwerp, le week-end prochain, et ne sont pas certains de disputer le dernier match de la phase classique, à domicile contre Courtrai. L'infirmerie de Gand déborde.