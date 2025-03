🎥 "L'un des plus gros braquages qu'on ait vu dans le foot" : Liverpool et Alisson ont rendu fou le PSG

Le PSG s'est fait piéger ce mercredi en Ligue des Champions. Outrageusement dominants, les Parisiens se sont heurtés à Alisson, avant d'encaisser en fin de match.

C'est comme s'il ne pouvait rien lui arriver ce mercredi soir. Alisson a réalisé 9 arrêts face au PSG, dont certains de très grande classe, empêchant à lui seul le PSG de battre Liverpool.

Il s'agit de son record en carrière, et du record pour un gardien de but de Liverpool en Ligue des Champions. Le PSG n'a ainsi pas marqué le moindre but malgré 27 tirs au but, dont 10 cadrés.

"C'est l'un des plus gros braquages qu'on ait vu dans le foot", reconnaissait Jamie Carragher, consultant pour CBS Sport et ex-Red, après la rencontre. "C'était sans doute la plus grande performance de la carrière d'Alisson sous le maillot de Liverpool".

Le buteur du jour, Harvey Elliott, a quant à lui ironiquement profité d'une main assez molle de Gianluigi Donnarumma pour faire 0-1. "Quelqu'un devait rendre à Alisson tous les arrêts qu'il a réalisé", soulignait l'attaquant anglais après coup.

Revivez en partie via les images de RTL Sports, ci-dessous, le véritable festival d'Alisson Becker (en première mi-temps). Notons que ses 9 arrêts ne constituent pas un record, loin de là : en 2019, Fernando Muslera réalisait 12 arrêts avec Galatasaray contre le Real Madrid.