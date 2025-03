Malick Fofana revient sur son doublé décisif contre Bucarest en Europa League : "Je veux juste aider l'équipe"

Auteur d'un doublé éclair face au Steaua Bucarest, Malick Fofana a offert une victoire précieuse à Lyon (1-3). Le jeune Belge de 19 ans s'est confié après le match, insistant sur son envie de contribuer au succès collectif.

Lyon a réalisé un coup d’éclat en s’imposant 1-3 face au Steaua Bucarest en huitièmes de finale aller d'Europa League. Le jeune Belge de 19 ans est entré en jeu à la 68e minute, il a changé le cours de la rencontre et a offert aux Gones une victoire précieuse à l’extérieur.

En seulement 4 minutes, Malick Fofana a inscrit un doublé éclair, se transformant en véritable game changer. Après le match, Fofana s’est confié à Canal+ Sport : "Je suis toujours motivé, j’essaie toujours d’aider l’équipe."

"On a de bonnes chances de se qualifier, ça fait plaisir. On n’a pas fait notre meilleur match, mais c’est un bon match et un bon résultat." a expliqué l'ailier de Lyon.

"Le coach est toujours là pour nous, on essaie de lui rendre ça sur le terrain." Des propos qui reflètent son soutien envers son entraîneur, qui a été pour rappel suspendu 9 mois en Ligue 1 après un coup de sang envers l'arbitre.

Cette victoire renforce les ambitions européennes de Lyon. Avec ce résultat, les Gones se placent en position favorable avant le match retour qui aura lieu le 13 mars prochain.