🎥 Mourinho s'endort en conférence de presse : le coup de fatigue qui fait rire tout le monde

José Mourinho a une fois de plus fait parler de lui lors de la conférence de presse. Après la défaite de son équipe face aux Rangers 1-3 à domicile en Europa League, le Portugais a assisté à une question particulièrement longue d’un journaliste turc.

Visiblement épuisé, il a réagi de manière aussi spectaculaire qu’inattendue. Le journaliste développait longuement son intervention, Mourinho a commencé à montrer des signes d’impatience et d'agacement.

Les yeux mi-clos, il a mimé l’endormissement, allant jusqu’à imiter des ronflements. Un mélange de frustation et de fatigue à cause de la défaite...

Une scène théâtrale qui a suscité l'amusement dans la salle, mais aussi une certaine perplexité. Une fois la question terminée, Mourinho a répondu avec son humour habituel : "C’est trop pour moi. Je suis trop fatigué pour écouter ça. Je suis fatigué après 90 minutes."

