"C'est l'un des meilleurs jeunes d'Europe" : Malick Fofana tarit d'éloges en France

"L'expert venu du banc", tel est le titre de la une de L'Équipe ce vendredi matin. Malick Fofana a fait l'unanimité pour sa prestation avec l'OL en Europa League ce jeudi. Son coéquipier, Rayan Cherki, ne s'y trompe pas.

Malick Fofana a réalisé une prestation exceptionnelle ce jeudi avec l'OL. La pépite belge a inscrit deux buts en fin de rencontre, permettant aux Gones de s'imposer sur le score de 1-3.

Rayan Cherki ne manque pas d'éloges envers son coéquipier : "Oui, il a fait un très bon début de saison. Après, c'est un peu comme tout le monde ici à l'OL. On a des coups de moins bien."

Cherki n'est pas toujours satisfait de ses performances personnelles : "Pour ma part, je ne fais pas de grandes prestations. Ça fait quelques matchs, mais je suis décisif à chaque match. Il y a des petits creux comme ça dans une saison où il faut arriver à digérer."

C'est l'un des meilleurs jeunes d'Europe

"Quand il va revenir au meilleur niveau, il va faire très mal parce que c'est l'un des meilleurs jeunes d'Europe," indique-t-il, comme l'écrit L'Équipe.

Cette saison, Fofana a inscrit neuf buts et délivré cinq passes décisives toutes compétitions confondues en 32 rencontres. L'Europa League reste la compétition qui réussit le mieux au joueur belge. Il a en effet marqué six buts et délivré une passe décisive en huit matchs.