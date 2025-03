C'est le choc en Catalogne : le match du FC Barcelone contre Osasuna reporté pour un cas de force majeure

Le FC Barcelone devait jouer ce soir contre Osasuna. Mais la rencontre a été reportée en dernière minute.

Leader de Liga avec un point d'avance sur l'Atletico Madrid et trois sur le Real Madrid, le FC Barcelone avait ce soir la possibilité de mettre ses deux poursuivants sous pression en recevant Osasuna.

Mais la rencontre a été postposée en dernière minute dans la confusion générale. Les premières rumeurs ont commencé à affluer alors que les joueurs étaient déjà au stade, évoquant "un cas de force majeure", à savoir le décès d'un membre du staff catalan.

Le groupe très touché

Le club a annoncé la triste nouvelle à 20h47 : c'est le médecin de l'équipe qui s'en est allé. "Le FC Barcelone a la profonde tristesse d'annoncer le décès du médecin de l'équipe première Carles Minarro Garcia ce samedi soir. Pour cette raison, le match entre le Barça et Osasuna a été reporté à une date ultérieure. Le Board du FC Barcelone et tout le staff veulent exprimer leurs plus chaudes condoléances à sa famille et ses amis pendant ce moment difficile", peut-on lire dans le communiqué.

Les joueurs n'étaient pas au courant de ce drame au moment de leur arrivée au stade, c'est le président qui leur a annoncé la nouvelle. Les gardiens d'Osasuna étaient déjà partis à l'échauffement, ils sont rapidement retournés au vestiaire.