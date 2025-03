"Il n'a jamais été aussi bon depuis qu'il est à Naples" : Antonio Conte n'en revient pas des récentes performances de Romelu Lukaku

Romelu Lukaku est en grande forme avec le Napoli. Son entraîneur, Antonio Conte, est très satisfait de son rendement.

À quelques jours de l'annonce de la première liste de Rudi Garcia, Romelu Lukaku est en pleine forme du côté de Naples. Dimanche, Big Rom a délivré une passe décisive et inscrit un but dans la victoire de son équipe contre la Fiorentina.

Déjà auteur d'une très bonne prestation la semaine précédente lors du match nul 1-1 entre le Napoli et l'Inter, le Diable Rouge continue de recevoir des éloges de son entraîneur Antonio Conte : "Les performances de Romelu s'améliorent, celle contre l'Inter et celle d'aujourd'hui ont été ses deux meilleures depuis qu'il est à Naples."

"Il sait qu'il doit être dominant, et quand il l'est, nous avons plus de chances de gagner," pointe le coach italien après la rencontre, écrit Sport Mediaset. "La course vers le titre est maintenant plus que jamais lancée : il est dans une bonne période de forme et nous avons besoin de lui autant que n'importe qui d'autre. À partir d'aujourd'hui, il y a 10 finales où nous devons tout donner. Je vais devoir faire des choix sans regarder personne en face."

La place de titulaire de Big Rom, commes des autres joueurs, ne semble toutefois pas être forcément acquise à 100% : "Personne ne peut penser qu'il a la place, c'est une finale où ceux qui sont meilleurs jouent et ceux qui doivent récupérer doivent montrer qu'ils sont bien. Dans l'urgence, nous sommes toujours là, c'est un fait. Cela montre le sérieux des gars, nous voulons continuer à être là pour déranger."

Romelu Lukaku, quant à lui, explique bien connaître ses coéquipiers, ce qui semble avoir un impact sur son niveau de jeu. "Nous faisons tout en équipe, sur et en dehors du terrain. Quand on connaît ses coéquipiers, on est toujours prêt à faire un effort supplémentaire pour eux," conclut-il.