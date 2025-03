Un ancien grand espoir belge plombé par ses choix de carrière : "J'ai pleuré quand j'ai récupéré mes affaires au Club de Bruges"

On promettait une autre carrière à Jeanvion Yulu-Matondo. Mais son entourage ne l'a pas toujours été en ce sens.

En 2018, Jeanvion Yulu-Matondo a raccroché les crampons à l'âge de 32 ans. Ses derniers clubs ? Schaerbeek, Otelul Galati (Roumanie), Ittihad Alex (Egypte), Bury, Westerlo et le Levski Sofia. Sans compter plusieurs périodes sans contrat.

Un tableau bien moins idyllique que celui qui se dessinait au moment de sa percée au Club de Bruges. Sous les ordres de Cedomir Janevski, l'attaquant belgo-congolais se montrait de plus en plus souvent dans l'équipe aux côtés de garçons comme Gaëtan Englebert, Brian Priske ou Bosko Balaban. Il comptait également 17 sélections (7 buts) avec les U21 belges.

Mais en 2007, il est parti à Roda : "Un mauvais choix. Mon père et moi étions dirigés par des agents qui ne nous donnaient pas de bons conseils. Au Club, j'étais un habitué. C'était devenu ma deuxième famille. Quand j'y ai récupéré mes affaires, j'ai pleuré", avoue-t-il au Nieuwsblad.

Trop peu accompagné

Le début de la pente descendante : "Je me suis retrouvé dans des situations de plus en plus difficiles et j'ai commencé à me décourager. J'avais le sentiment que je méritais une meilleure chance. Un footballeur a besoin de quelqu'un qui croit en lui, mais depuis que j'ai quitté Bruges, je n'ai plus rencontré personne comme ça".

Aujourd'hui, Jeanvion Yulu-Matondo a pris plus de recul sur sa situation de l'époque et veut transmettre son expérience aux jeunes, pour qu'ils ne tombent pas dans les mêmes travers. Le natif de Kinshasa est désormais entraîneur de jeunes et suit une formation pour obtenir un diplôme UEFA A.