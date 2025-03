Axel Witsel sait où le bât a blessé avec Tedesco : "Le problème, c'était ça, rien d'autre"

Beaucoup se sont déjà exprimés sur les causes de l'échec de Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges. Axel Witsel a lui aussi posé son diagnostic.

Pour avoir jusqu'au bout cru qu'il pourrait finalement participer à cet Euro en Allemagne, Axel Witsel a tout de même vécu de l'intérieur le quotidien des Diables pendant le règne de Domenico Tedesco. Pour lui, les travaux de notre ancien sélectionneur sont louables. Il n'y a qu'un point qui le chagrine.

Interrogé par le journal Le Soir, il regrette le manque de stabilité dans le noyau : "Quand Roberto Martínez est parti, Domenico Tedesco a voulu passer de A à Z sans s’arrêter sur la lettre M. C’est mon avis".

Witsel s'explique : "Il fallait une étape entre les deux avant de céder le flambeau à la génération actuelle. C’est ce qui a manqué. Il y a eu trop de changements d’un coup, et trop vite. Le problème, c’était ça, rien d’autre".

Un sélectionneur trop expérimentateur ?

En un an et demi, Domenico Tedesco a sélectionné pas moins de 53 joueurs différents : "C’est dommage, j’avais eu une bonne discussion quand il est venu me voir. C’était quelqu’un de bien, tactiquement et humainement. C’était aussi quelqu’un de cash, qui était droit et disait ce qu’il avait à dire, en bien ou mal. Ce qui l’a perdu, c’est d’avoir sauté cette étape".

A l'image de cette nouvelle génération, Domenico Tedesco a lui aussi beaucoup appris de cette phase de transition sans doute trop abrupte. La fédération a opté pour un profil plus expérimenté avec Rudi Garcia. Saura-t-il retrouver un fil...rouge dans le chantier en cours ?