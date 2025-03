"J'ai aussi discuté avec Eden" : les dessous de la rencontre entre Rudi Garcia et Axel Witsel

Axel Witsel figure dans la présélection de Rudi Garcia. Mais il n'a reçu aucune garantie quant à la liste définitive.

Après avoir manqué l'Euro sur blessure, Axel Witsel reviendra-t-il chez les Diables sous les ordres de Rudi Garcia ? Malgré son peu de temps de jeu, le Liégeois a reçu sa présélection : "Le team manager de l’Atlético m’a prévenu de cela il y a quelques jours. C’est déjà une bonne chose", confirme-t-il au journal Le Soir.

Witsel a reçu la visite de notre nouveau sélectionneur à Madrid : "C’était cool et sympa. Humainement, ça a l’air d’être quelqu’un de bien. Après, j’ai discuté un peu avec Eden (Hazard), que Rudi Garcia avait dirigé à Lille. Il m’a expliqué le genre de personne que c’était".

Rudi Garcia a pris la température

Un dialogue constructif : "On a discuté de ma situation. Je lui ai expliqué tout ce que je vous ai dit, à savoir que si je ne jouais plus beaucoup avec l’Atlético, j’étais totalement à niveau sur le plan physique. Au final, cela s’est super bien passé, même si Rudi Garcia ne m’a rien promis non plus".

"Je ne me casse pas la tête. Je sais que c’est toujours une fierté de représenter mon pays, que je peux encore rendre service à l’équipe nationale et l’aider, ce que je n’ai pas pu faire, pour cause de blessure à l’aine, à l’été dernier lors de l’Euro allemand. Ici, vu mon temps de jeu, c’est un peu plus délicat", poursuit-il.

Malgré sa situation chez les Colchoneros et ses 36 ans, Witsel sait ce qu'il peut encore apporter : "Le rythme des matches me manque certes un peu, mais je me sens très bien physiquement. Franchement, on a eu une bonne discussion, qui m’a permis de constater qu’il a de très bonnes idées au niveau du football et que sous l’angle du football, je vois les choses de la même manière que lui. C’était sympa".