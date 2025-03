Le meilleur attaquant du championnat ? "Si je travaillais pour un grand club étranger, je le prendrais directement"

Franjo Ivanovic est en grande forme avec l'Union Saint-Gilloise. Le club bruxellois parviendra-t-il à le conserver une saison supplémentaire ?

Contre le Standard, Franjo Ivanovic a encore régalé avec un but et un assist. De quoi faire montrer son total à quinze réalisations (toutes compétitions confondues) depuis le début de saison. Pas mal pour quelqu'un qui était arrivé dans la dernière ligne droite du mercato au sein d'une équipe qui peinait à scorer.

Ses buts décisifs en Coupe d'Europe lui ont déjà fait gagner quelques millions de valeur marchande. Et le voici désormais sélectionné en équipe nationale croate : les quatre briques déboursées l'été dernier apparaissent depuis longtemps comme une bouchée de pain.

"Si je travaillais pour un grand club étranger, je le prendrais directement", s'enflamme Marc Degryse dans Het Laatste Nieuws. "Chaque année, l'Union vend ses attaquants, ils ont encore trouvé un nouveau couple avec lui et Promise David".

Un scouting toujours aussi efficace

Le consultant ose même une comparaison : "Je le trouve meilleur que Gustaf Nilsson, qu'ils ont tout de même vendu pour plus de six millions au Club de Bruges". Ivanovic est six ans plus jeune et présente un autre profil que le grand suédois. Avec des horizons plus large à la clé ?

Marc Degryse ne le voit en tout cas pas s'éterniser en Pro League : " Je ne peux pas imaginer que l’Union vende un attaquant de ce calibre à un concurrent belge". Franjo Ivanovic dispose d'un contrat jusqu'en 2028 au Parc Duden, de quoi placer la direction en position de force pour négocier.