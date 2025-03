Le PSG renverse Liverpool aux tirs au but et file en quarts de finale de Ligue des champions

Après un match haletant et une séance de penalties décisive, le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en battant Liverpool à Anfield.

Le Paris Saint-Germain a vécu une soirée riche en émotions ce mardi à Anfield, où les Parisiens ont finalement battu Liverpool aux tirs au but pour se qualifier en quarts de finale de Ligue des champions. Après une défaite 0-1 à l’aller au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique devaient impérativement s’imposer en Angleterre pour espérer poursuivre leur aventure européenne. Une mission accomplie, mais non sans difficultés après un match haletant et une séance de penalties décisive.

Le PSG a ouvert le score grâce à Ousmane Dembélé qui a conclu une action bien construite initiée par Nuno Mendes et Bradley Barcola à la 12e minute du jeu. Les Parisiens ont ensuite pris le contrôle du match avec plusieurs occasions manquées, notamment par Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

En seconde période, Liverpool a cru égaliser à plusieurs reprises. Dominik Szoboszlai a vu son but refusé pour hors-jeu à la 53e minute, tandis que Gianluigi Donnarumma a réalisé plusieurs arrêts décisifs, notamment sur une tête de Luis Diaz. Les prolongations ont vu les deux équipes se neutraliser, malgré quelques occasions de part et d’autre, dont une frappe de Dembélé superbement repoussée par Alisson Becker à la 109e minute.

La séance de tirs au but a finalement souri au PSG. Darwin Nunez et Curtis Jones ont manqué leurs tentatives, offrant ainsi la qualification aux Parisiens.

En quart de finale, le PSG pourrait affronter Aston Villa, dirigé par Unai Emery, leur ancien entraîneur. Les Villans ont pris une grande option pour la qualification après leur victoire 3-1 à l’aller contre Bruges.