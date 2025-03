Pré-sélectionné par Rudi Garcia, ce joueur se livre sur son parcours : "Si elle n'avait jamais appelé, Dieu sait où j'aurais fini"

Zeno Van Den Bosch, défenseur central de l'Antwerp et récemment pré-sélectionné dans la liste élargie de Rudi Garcia revient sur son parcours hors du commun.

Zeno Van Den Bosch a connu un parcours semé d’embûches avant de s’imposer dans le monde du football professionnel. Dans sa jeunesse, il a porté les couleurs du Lierse SK, un club qui a joué un rôle clé dans ses débuts. La faillite du club a tout changé, le poussant à chercher de nouvelles opportunités.

Le jeune défenseur se souvient de cette période avec franchise. "Ils ne m'ont pas ramené." confie-t-il dans une interview accordée à Het Nieuwsblad. "Lierse a fait faillite, et grâce à un ami d’école qui évoluait à Anvers, ma mère a réussi à obtenir le numéro de quelqu’un du département des jeunes." Cette coïncidence a marqué un tournant dans sa vie, ouvrant la porte à une nouvelle aventure footballistique.

La mère de Van Den Bosch a joué un rôle crucial dans cette transition. Déterminée à soutenir son fils, elle a pris les devants pour lui offrir une chance de relancer sa carrière. "Elle a demandé s’il était possible que je fasse une période d’essai. Après une semaine et un tournoi on m’a dit que je pouvais rester." raconte-t-il avec gratitude.

Van Den Bosch ne cache pas son émotion lorsqu’il évoque le rôle de sa mère. "Si elle n’avait jamais appelé, Dieu sait où j’aurais fini." avoue-t-il. Aujourd’hui il incarne la persévérance et la détermination, des qualités qui lui ont permis de s’imposer à l’Antwerp.

Aujourd’hui, Van Den Bosch est devenu un pilier de la défense de l’Antwerp, prouvant que les obstacles peuvent être surmontés avec la bonne attitude et un entourage sain.