Rik De Mil est sur la liste ! Malines cible trois entraîneurs bien connus de Pro League pour succéder à Besnik Hasi

Qui prendra les rênes de Malines dans les mois à venir ? La direction est en pleine phase de prospection.

C'est avec Fred Vanderbiest que Malines s'est rassuré dans la lutte pour le maintien en allant s'imposer à Charleroi. L'ancien adjoint de Besnik Hasi dispose lui aussi de l'expérience et du caractère nécessaire pour mener un groupe, il l'a d'ailleurs fait comme T1 à Ostende, à l'Antwerp ou encore au Cercle de Bruges.

Mais la direction cherche bel et bien un nouvel entraîneur principal pour succéder à Besnik Hasi. Het Nieuwsblad révèle ce soir les trois cibles privilégiées par le KV.

Le premier cité n'est autre que Wouter Vrancken. L'ancien entraîneur de La Gantoise et Genk connaît le club comme sa poche pour y avoir coaché ses premiers matchs de D1A, une période nostalgique pour les supporters vu le jeu proposé par l'équipe sous ses ordres.

Des pistes irréalistes ?

Le deuxième nom est celui de Jonas De Roeck, lui aussi sans club depuis son éviction soudaine de l'Antwerp. Lui aussi connait bien Malines, il avait d'ailleurs discuté avec les décideurs locaux l'été dernier avant de choisir de signer au Bosuil et que Besnik Hasi ne prolonge finalement l'aventure.

Nos confrères écrivent que Rik De Mil est aussi sur la liste des cibles malinoises. Mais il est très peu probable de le voir quitter Charleroi. La remarque vaut pour lui, mais aussi pour les deux autres noms évoqués : aucun des trois entraîneurs n'a vraiment à gagner en s'installant sur le banc malinois, un poste de plus en plus sous pression ces dernières saisons. Si bien que la piste la plus réaliste semble être de trouver un nouvel entraîneur à l'intersaison et laisser Vanderbiest assurer l'intérim.