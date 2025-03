Eden Hazard sera présent aux côtés des Diables avant d'affronter l'Ukraine... dans un rôle bien particulier

Toujours résident de la ville de Madrid depuis la fin de sa carrière, l'ancien capitaine des Diables sera de passage dans l'hôtel des joueurs à Murcie le 20 mars, juste avant Ukraine - Belgique.

Rudi Garcia l'avait annoncé dès sa première conférence de presse à la tête des Diables Rouges. Eden Hazard, le chouchou de tous les supporters belges… et de tous les jeunes Diables désormais chez les "grands", va jouer un rôle avec le sélectionneur français.

Les deux hommes se sont évidemment connus à Lille, où ils ont remporté le doublé, et entretiennent depuis de bonnes relations. Et dans cette période un petit peu tumultueuse, Eden pourrait faire du bien.

Les Diables doivent reconquérir leurs supporters après les échecs récents, Rudi Garcia va vivre une toute nouvelle expérience de sélectionneur pour la première fois de sa carrière et le retour annoncé de Thibaut Courtois a provoqué quelques remous, avec un Koen Casteels ayant décidé de prendre sa retraite internationale.

Eden Hazard présent dès le mois de mars pour accompagner Rudi Garcia et les Diables Rouges

Toutefois, les enjeux seront directs pour Garcia, car la Belgique doit battre l'Ukraine pour rester en division A de la Ligue des Nations. Dès ce vendredi et l'annonce de sa sélection, le Français va travailler dur pour amener sa touche le plus rapidement possible. Tout en sachant qu'en quelques jours seulement, c'est compliqué.

Sur le plan mental, par contre, les choses peuvent changer, et c'est sur cet aspect que Rudi Garcia compte se servir d'Eden Hazard. Selon nos confrères du Soir, l'ancien capitaine des Diables sera présent dans l'hôtel des joueurs à Murcie le jeudi 20 mars, quelques heures avant la rencontre aller face aux Ukrainiens. De quoi, toujours selon la même source, "détendre, apaiser et rassurer le groupe". Presque un rôle de... coach mental, donc.

Le cocktail sera-t-il gagnant pour permettre aux Diables de remporter cette double confrontation ? Rudi Garcia essaye en tout cas de mettre toutes les chances de son côté...