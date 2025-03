La première sélection de Didier Deschamps en 2025 fait déjà parler : un petit nouveau, des absents, Mbappé de retour

La première trêve internationale de 2025 est à nos portes. Didier Deschamps a révélé la première sélection de l'année pour l'Equipe de France, et comme d'habitude, elle fait parler.

La France disputera les quarts de finale de la Ligue des Nations les 20 et 23 mars prochains, face à la Croatie. Pour l'occasion, Didier Deschamps a dévoilé sa première sélection de l'année 2025. Un groupe de 24 joueurs, qui contient quelques petites surprises.

Après avoir manqué les rassemblements de novembre et décembre, n'affrontant notamment pas la Belgique au Stade Roi Baudouin, Kylian Mbappé est de retour. Le capitaine des Bleus était dans la tourmente lors des dernières trêves internationales, que ce soit pour son niveau en club ou suite à des accusations d'agression sexuelle. Mbappé a depuis retrouvé son meilleur niveau et laissé les polémiques derrière lui.

Quelques cadres manquent à l'appel, tels que N'golo Kanté, qui évolue en Arabie Saoudite, et Kingsley Coman blessé il y a quelques jours. En France, on souligne que Deschamps a une fois de plus laissé de côté deux cadres de l'OL : Corentin Tolisso et Rayan Cherki.

Un petit nouveau fait son apparition : Désiré Doué (PSG), récemment décisif avec Paris en convertissant le dernier penalty envoyant son équipe en quarts de finale de la Ligue des Champions.

La liste (via L'Equipe) :

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Lucas Chevalier (Lille), Brice Samba (Rennes)



Défenseurs : Jonathan Clauss (Nice), Jules Koundé (FC Barcelone), William Saliba (Arsenal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Benjamin Pavard (Inter Milan), Theo Hernandez (AC Milan), Lucas Digne (Aston Villa)



Milieux de terrain : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Mattéo Guendouzi (Lazio Rome), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (Marseille), Warren Zaïre-Emery (PSG)



Attaquants : Désiré Doué (PSG), Bradley Barcola (PSG), Ousmane Dembélé (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Randal Kolo Muani (Juventus Turin), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan)