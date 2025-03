🎥 Radja Nainggolan (auteur de son premier assist) punit le RFC Liège, le Patro retrouve le goût de la victoire

Le RFC Liège s'est incliné 2-1 à Lokeren. De son côté, le Patro Eisden s'est imposé 0-1 à Lommel.

Associer Radja Nainggolan et le RFC Liège dans la même phrase ? Il y a dix ans, cela serait passé pour une idée bien fantaisiste, c'était pourtant bien le cas ce soir à l'occasion du matchs des Sang et Or à Lokeren.

L'ancien Diable Rouge s'est d'ailleurs fait remarquer après moins de dix minutes en distillant un coup franc parfait sur la tête de Daniel Perez, son premier assist depuis son retour en Belgique (9e, 1-0).

🥷 | Pour son premier assist avec le Lokeren-Temse, Radja Nainggolan dépose la balle sur la tête de Daniel Pérez ! 🠰️🥵 #LOKFCL pic.twitter.com/09TF6ySjF1 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 15, 2025

12 points sur 15 pour Lokeren, Stijn Vreven réussit ses débuts

Le RFC Liège a alors poussé pour égaliser, les visiteurs ont dû attendre la deuxième mi-temps pour recoller grâce à un penalty converti par Ryan Merlen à l'heure de jeu (1-1). Sur leur lancée, les Liégeois ont continué à mettre Lokeren sous pression.

Le temps fort visiteur s'est conclu...avec un but des Waaslandiens. Servi par Indy Boonen, Toon Janssen a inscrit le but fatidique à un peu plus de vingt minutes de la fin de la rencontre. 2-1 pour Lokeren qui prend de l'air par rapport au bas de classement et revient à un point de la huitième place de son adversaire du soir.

Dans l'autre match de la soirée, le Patro Eisden s'est remis de sa défaite contre Beveren en allant s'imposer 0-1 à Lommel. Les hommes de Stijn Stijnen n'ont eu besoin que d'un but de Lukas Van Enoo en début de deuxième mi-temps pour s'imposer et sécuriser leur quatrième place.