Les premières nouvelles de Simon Mignolet après sa solide collision avec Jeremy Petris, très affecté par la situation

Jeremy Petris arrivait à toute vapeur pour se rendre maître du ballon avant de voir Simon Mignolet se dresser devant lui. Mignolet était le premier sur le ballon, mais Petris n'a pas pu éviter une collision brutale avec le gardien du Club de Bruges.

"Je pense que je l'ai touché avec ma hanche et c'est ainsi qu'il a été mis KO", explique Petris, qui est lui aussi resté au sol. "De mon côté, tout va bien", rassure-t-il. Le latéral carolo a pu poursuivre la rencontre, en étant toutefois pris pour cible par les supporters brugeois à chaque touche de balle de sa part.

Rik De Mil a pris sa défense : "Il était très affecté. Il peut sembler extravagant sur le terrain, mais a un grand cœur en dehors. Il n'avait absolument pas l'intention de blesser quelqu'un".

Le Club de Bruges a depuis annoncé que Mignolet n'avait pas de fractures suite à sa collision, mais qu'il souffre d'une commotion cérébrale. Le gardien de 37 ans passe la nuit en observation à l'hôpital.

Il a déjà pu s'exprimer sur ses réseaux sociaux : "Moment horrible pendant le match ce soir, mais je voulais juste vous faire savoir que je vais bien. Merci à tous pour les bons soins et le soutien. Je suis également heureux d’apprendre que nous avons obtenu trois points importants". On ne le changera pas.

Blessure-update Simon Mignolet ℹ️



Na de eerste onderzoeken is er geruststellend nieuws: er zijn geen breuken, maar hij heeft wel een hersenschudding. Mignolet blijft vannacht dan ook ter observatie in het ziekenhuis.



