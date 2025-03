Saint-Etienne compte sur Lucas Stassin pour sortir de l'ornière : "Il a pris une autre ampleur sur tous les plans"

Lucas Stassin ne s'arrête plus : ce week-end, le jeune belge s'est offert un doublé contre Montpellier. Avec 4 buts en 3 matchs et 7 en 2025, l'ancien Mauve a pris une autre dimension.

Son nouveau coup d'éclat a fait d'autant plus parler que, quelques jours plus tôt, Lucas Stassin (20 ans) était absent de la sélection des U21 dévoilée par Gill Swerts : avec son doublé contre Montpellier, le buteur de l'AS Saint-Etienne a confirmé sa toute grande forme en 2025.

Là où Stassin avait dû attendre décembre pour inscrire son premier but en Ligue 1, il est en effet inarrêtable depuis la Nouvelle Année : 7 buts en 11 matchs de championnat, ce qui en fait l'un des attaquants les plus efficaces de France. Jérémy Marillier, suiveur de l'ASSE pour Radio France, a éclairé pour nous cette transformation.

Horneland a tout changé pour Lucas Stassin

"Alors qu'il avait un peu traversé la première partie de saison en fantôme et qu'on se posait des questions, Lucas Stassin est vraiment transfiguré depuis l'arrivée d'Eirik Horneland aux manettes de l'ASSE", nous explique-t-il. Le coach norvégien a en effet mis l'accent sur la jeunesse - c'était l'une des raisons principales de son arrivée.

"Horneland est arrivé avec la réputation d'être un formateur, capable de faire se développer les jeunes, qui sont au centre du projet stéphanois. Et Stassin en est le fer de lance vu son potentiel et son prix d'achat", continue notre interlocuteur. "Désormais, il sait qu'il débutera tous les matchs, ce qui le met en pleine confiance".

De quoi enfin permettre au produit de Neerpede de donner la pleine mesure de son talent sur les pelouses de Ligue 1. "On nous l'avait vendu comme un vrai renard des surfaces, mais on se posait jusqu'ici pas mal de questions sur son efficacité et son impact. Il répond enfin à ces interrogations", se réjouit Marillier. "Stassin a pris une autre ampleur sur tous les plans : sur le plan physique, il ose désormais aller au duel, il pèse. Contre Le Havre, il met un but plein d'opportunisme ; contre Montpellier, il mystifie son adversaire à chaque fois".