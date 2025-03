Scénario dingue : le Barça renverse l'Atlético au bout du suspense !

Dans une rencontre riche en rebondissements, le FC Barcelone s'est imposé sur la pelouse de l'Atlético Madrid après une folle remontée en seconde période.

Dans un match intense et riche en rebondissements, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid ont offert un spectacle mémorable aux supporters. Opposés dans une rencontre capitale pour la course au titre au Metropolitano, les deux équipes se sont livrées une bataille acharnée, marquée par des retournements de situation spectaculaires.

Le FC Barcelone entamait la rencontre avec détermination et manquait de peu l’ouverture du score après une action collective bien menée, conclue par un tir de Lamine Yamal. Juste avant la pause, Antoine Griezmann a lancé une offensive rapide et a combiné avec Giuliano Simeone qui a parfaitement servi Julian Alvarez pour l’ouverture du score 1-0 .

De retour sur le terrain, L’Atlético a profité d’une contre-attaque bien négociée pour tromper la défense catalane mal positionnée, permettant à Alexander Sorloth de doubler la mise à la 70e minute. Pourtant, la réaction ne se faisait pas attendre. À peine le ballon remis en jeu, Robert Lewandowski a ajusté une frappe imparable pour relancer le suspense 2-1. Boosté par cette réduction du score, le Barça a continué d’attaquer et a fini par recoller grâce à un centre précis de Raphinha, repris de la tête par Ferran Torres (2-2, 78e).

Les dernières minutes s’annonçaient haletantes, chaque équipe cherchant le but décisif sans prendre trop de risques. Dans le temps additionnel, Yamal a tenté sa chance avec une frappe enroulée légèrement déviée par Reinildo, qui prenait Jan Oblak à contre-pied et terminait au fond des filets 2-3.

Dans les ultimes instants, profitant d’une défense madrilène déboussolée, Ferran Torres signé un doublé en concluant. Grâce à cette victoire précieuse, le FC Barcelone reprend la tête du championnat, à égalité de points avec le Real Madrid, tout en comptant un match en retard.