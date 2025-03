🎥 Grosse suspension pour le coéquipier de Nicolas Raskin ? Sa célébration fait polémique en Écosse

Lors du derby opposant le Celtic aux Rangers, le joueur tchèque Vaclav Cerny a commis un acte qui a mis le feu aux poudres.

Après le but décisif de Hamza Igamane, portant le score à 2-3, Cerny s’est approché des supporters du Celtic et les a arrosés avec l’eau de sa bouteille.

Cerny giving them a wash ūü§£ūüá¨ūüáßūü§£ūüá¨ūüáßūü§£ Fantastic sir ūü§£ pic.twitter.com/fdLfxfkQ8O

Ce comportement a déclenché une vague de colère parmi les fans du Celtic. Les tribunes, déjà électriques ont réagi avec une intensité rare, forçant les services de sécurité et la police à intervenir pour rétablir le calme. L’atmosphère, déjà tendue en raison de l’enjeu du match est devenue explosive en quelques secondes.

Celtic fans fuming after Rangers Vaclav Cerny sprayed them with water ūüė≠ūüĎäūüŹīů†Āßů†ĀĘů†Ā≥ů†Ā£ů†Āīů†ĀŅ pic.twitter.com/Qjg8qjWCL4