"J'avais besoin de quitter Anderlecht et mon confort, pareil à Westerlo" : les confidences de Lucas Stassin sur son état de forme

Lucas Stassin est en grande forme avec Saint-Etienne. Mais il ne veut pas s'arrêter en si bon chemin après les moments durs traversés.

Avec son doublé de ce weekend contre Montpellier, Lucas Stassin en est désormais à 8 buts sur ses 12 derniers matchs en Ligue 1. De quoi réjouir celui qui a dû attendre la mi-décembre pour planter sa première rose dans son nouveau jardin.

Le natif de Braine-le-Comte a tout de même coûté dix millions aux Stéphanois. Il avoue au journal Le Soir que son approche n'était pas la bonne en début de saison : "Je travaillais à contre-sens. Je dépensais beaucoup d’énergie mais j’étais à ce point frustré par mes performances et par les résultats de l’équipe que c’était devenu contre-productif".

Travailler mieux au lieu de travailler plus

"Bosser intelligemment, ça ne veut pas dire forcément courir plus. Tout ce qui se passe autour du terrain, comme la nutrition, le repos et l’encadrement que vous mettez en place pour réussir, c’est au moins aussi important que les entraînements", poursuit-il.

Stassin a pourtant toujours été convaincus de ses choix de carrière : "J’avais besoin de quitter Anderlecht et mon confort. Ce fut pareil à Westerlo où j’avais aussi eu tendance à me relâcher car je marquais facilement. Le relâchement a toujours été mon péché mignon. Aujourd’hui, je suis conscient que le danger du relâchement me guette quand tout roule. Dès que je le sens arriver, je tire la sonnette d’alarme".

Pour cela, il peut compter sur un encadrement qui le soutient : "Mes discussions avec Romain Hamouma, l’entraîneur des attaquants stéphanois, m’ont beaucoup aidé. Je m’étais promis, durant la trêve de Noël, de faire un gros deuxième tour et de bosser plus fort et plus intelligemment".