"Je pensais que tout était clair pour le groupe, je me suis rendu compte que non" : Thibaut Courtois joue carte sur table sur son retour chez les Diables

Thibaut Courtois s'est exprimé face à la presse pour s'exprimer sur son retour dans le groupe et sa longue absence en sélection. Il n'a éludé aucun sujet.

Comme il l'a lui-même souhaité, Thibaut Courtois était présent à la première conférence de presse de l'ère post-Tedesco. Avant de détailler le conflit avec notre ancien sélectionneur, le portier du Real Madrid s'est exprimé sur sa réintégration au groupe.

"J'avais déjà eu des contacts avec le groupe. C'est normal, on parle encore entre joueurs, on se croise pendant des matchs de club. Mais je me suis aussi expliqué devant tout le monde hier soir. C'est une bonne chose que tout ait été dit face à face", a-t-il commencé.

Courtois avait pourtant préalablement expliqué qu'il ne ferait pas de mise au point générale de lui-même. "Je pensais que tout était clair pour le groupe. Mais je me suis rendu compte que non. J'ai compris la déception de certains. J'ai pu m'expliquer à propos de certains malentendus".

L'heure est à l'apaisement

Présent à ses côtés, Youri Tielemans a acquiescé : "On a eu une bonne discussion. L'entraîneur a pris une bonne initiative en voulant mettre les choses à plat rapidement en ce début de semaine. Cela va nous permettre de regarder vers l'avant sereinement".

Les non-dits ont longtemps déstabilisé le groupe, l'abcès a été crevé : "L'histoire du brassard n'était qu'une goutte d'eau. Il y a des déclarations malheureuses qui ont été faites dans la presse". Après avoir mis les choses au clair avec le noyau, Thibaut Courtois a aussi tenu à s'adresser aux supporters : "J'espère qu'ils accepteront ce retour, maintenant il faut regarder vers l'avenir et nos objectifs".