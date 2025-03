Le message fort de la Fédération belge envers ses supporters

La fédération belge espère bien relancer l'excitation autour de ses équipes. C'est pourquoi, comme Rudi Garcia l'a déjà expliqué à maintes reprises dans ses interviews, la Belgique a besoin du soutien de son peuple.

La relation entre le public belge et l'équipe nationale n'est pas la meilleure ces derniers mois... Les prestations décevantes à l'Euro 2024 et en Ligue des Nations n'ont fait qu'augmenter les tensions !

Maintenant qu'une nouvelle ère (puisqu'un nouveau coach est arrivé) est sur le point de démarrer, la fédération belge compte bien demander de l'aide à ses fans, que ce soit pour l'équipe masculine, mais également féminine. Ce lundi, la Royal Belgian FA a partagé une vidéo appelant à l'unité nationale sur ses réseaux sociaux.

"Seul, on n'est rien, mais ensemble, l'union fait la force", tel est le message que souhaite faire passer la fédération. "Le but est toujours de gagner : quand on gagne, on gagne ensemble, mais quand on perd, on perd ensemble."

"Tu baisses la tête ? Ou tu t'en sers pour t'améliorer ? L'envie, l'ambition, la force, ça c'est nous. Nous, petits, mais ensemble si forts. Le plat pays, c'est là qu'on se retrouve, pied sur terre, on n'abandonne jamais. Le match n'est pas encore joué. À fond jusqu'au dernier souffle", partage la fédération.