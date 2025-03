"Si tu ne dis pas la vérité, tu devrais te taire" : Thibaut Courtois répond fermement aux allégations de Koen Casteels

Outre celle de Domenico Tedesco, l'ombre de Koen Casteels planait également sur la conférence de presse de Thibaut Courtois et Youri Tielemans. Les deux hommes ont commenté la retraite internationale de l'ancien gardien de Wolfsburg et les déclarations qui ont suivi.

Rarement la première conférence de presse d'une trêve internationale n'aura autant attiré l'attention que celle de ce midi. Mais les sujets parcourus étaient d'importance : outre la version de Thibaut Courtois sur son retour dans le groupe et ses explications du conflit avec Domenico Tedesco, la retraite internationale de Koen Casteels a été abordée.

Le portier limbourgeois a jeté un pavé dans la mare en déclarant que "beaucoup de joueurs avaient encore de gros problèmes avec Courtois" au moment d'annoncer sa carrière internationale. "Je peux comprendre la décision de Koen de partir, car il était le numéro 1", déclare Courtois.

Les egos ont parlé

"Je n'ai aucun problème avec lui. Je n'avais des problèmes qu'avec une seule personne, pas avec les joueurs. J'ai simplement réitéré ma disponibilité. Je ne sais pas ce dont parle Koen quand il dit qu'il y a encore des joueurs qui pensent ainsi. En fait, si tu ne dis pas toute la vérité, tu devrais te taire", poursuit sèchement Thibaut Courtois.

Youri Tielemans a également regretté ces déclarations au nom du groupe : "Cette bombe de Koen n'était certainement pas nécessaire dans cette situation. C'était inattendu. Bien sûr, nous en avons discuté, mais le plus important est que Thibaut ait pu tout raconter sa version".

Les prochains jours seront donc importants pour permettre au groupe de repartir avec un peu plus de sérénité. Et de reparler, enfin, du terrain et de cette double confrontation à venir contre l'Ukraine.