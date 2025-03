Les cadres de Malines balacent tout sur leur saison mouvementée !

Comment évaluer les performances de Malines ? Les cadres Daam Foulon, Geoffry Hairemans et Benito Raman s'expriment.

La courbe de forme de Malines a connu des hauts vertigineux et des bas profonds. Comment perçoit-on cela aujourd’hui à Malines ? "Les derniers mois ont été très difficiles, tant pour nous que pour les supporters. À Charleroi, nous avions encore peur des play-downs, donc ça fait du bien de prendre six points sur six" confie Daam Foulon, dont le contrat touche bientôt à sa fin et qui est évoqué du côté de l’Antwerp.

Un joueur qui rejoindra à coup sûr le Bosuil, c’est Geoffry Hairemans. "Je commence à en prendre de plus en plus conscience." A-t-il une recommandation pour le poste d'entraîneur principal de son club actuel ? "Ce ne sont pas mes affaires, ils feront ce qu’ils veulent la saison prochaine. Pour l’instant, Fred fait du bon travail. Il satisfait les joueurs et dégage énormément de confiance. Le système n’a pas vraiment changé, chacun devait simplement en faire un peu plus."

Hairemans aurait aimé une remontée plus tôt

Hairemans aurait préféré que la remontée se produise plus tôt. "Malheureusement, ça n’a pas été le cas, car Besnik Hasi avait aussi accompli un excellent travail. Fred fait également du bon boulot."

Foulon est aussi clair à propos de Vanderbiest : "Je pense que Fred fait simplement son travail et donne des consignes très claires aux joueurs. Tout comme après le départ de Steven Defour, il a bien repris l’équipe en main et nous permet de faire ce que nous devons faire."

Raman, l’homme clé pour éviter les play-downs

S’il y a bien un homme à remercier pour avoir évité les play-down, c’est Benito Raman. "Personnellement, je n’ai jamais vraiment ressenti la pression des play-downs." affirme l’attaquant, qui a pourtant l’expérience de ces moments cruciaux. "Peut-être que certains joueurs avaient en tête notre tendance à encaisser des buts en toute fin de match. Cette fois, nous avons tenu bon à deux reprises, et c’est sur cette base que nous devons continuer à construire."

L’efficacité de Raman, un atout en or pour Malines

Raman a d’ailleurs été le gamechanger r à deux reprises. "Je ne m’attendais certainement pas à marquer un total de quinze buts (toutes compétitions confondues, ndlr). Tout le monde avait de grandes attentes à mon égard, et c’était à moi de les satisfaire. Être au bon endroit au bon moment, c’est ma qualité depuis toujours, mais aujourd’hui, je suis juste un peu plus efficace."