Quelle équipe pour la première de Rudi Garcia ? Voici le onze probable des Diables Rouges contre l'Ukraine

L'heure de vérité est arrivée : ce soir, la Belgique défie l'Ukraine à Murcie en barrage aller de la Nations League. Mais à quoi ressemblera sa première équipe ?

Le jour de gloire est arrivé : pour la dernière fois avant un petit temps, Rudi Garcia aura peut-être en tête les paroles de son hymne national ce jeudi en se levant. Car c'est son jour : celui où il peut démarrer de la meilleure des manières l'un des plus grands défis de sa carrière.

Reste désormais à savoir quel onze Garcia alignera pour ce faire. Il y a bien quelques certitudes, et l'une d'elles se situe entre les perches : Thibaut Courtois gardera bien sûr les buts belges. Mais devant lui, déjà, c'est l'inconnu.

Theate absent, Garcia perd un titulaire probable. On l'imagine mal aligner une charnière centrale totalement dénuée d'expérience ; si Koni De Winter est peut-être le meilleur défenseur belge actuel, Wout Faes - malgré toutes les critiques qui s'abattent sur lui - pourrait bien être reconduit à ses côtés.

Mokio d'entrée de jeu ?

Sur les flancs, par déduction, on peut partir du principe que Maxim De Cuyper et Thomas Meunier (Castagne étant suspendu) débuteront. Dans l'entrejeu, par contre, tout est ouvert au vu des nombreuses absences. Un seul poste est très démuni : celui de n°6. Un seul joueur correspond à ce profil : Jorthy Mokio. Suffisant pour débuter à 17 ans à peine ? Et pourquoi pas ?

Le tout sera de bien l'entourer : le duo Youri Tielemans - Kevin De Bruyne semble tout indiqué. Si KDB manque de jus pour démarrer ce match (on sait déjà qu'il débutera dimanche en tant que capitaine), Charles De Ketelaere prendra sa place.

Devant, Rudi Garcia alignera l'artillerie lourde : Romelu Lukaku commencera naturellement brassard au bras (Openda est quoi qu'il en soit suspendu), et devrait être encadré de Jérémy Doku et... ? Trossard et Lukebakio se disputeront l'autre flanc, mais Leandro Trossard devrait recevoir une nouvelle chance de montrer en sélection son niveau d'Arsenal.

Le onze potentiel :

Courtois / De Cuyper - Faes - De Winter - Meunier / Mokio - Tielemans - De Bruyne (De Ketelaere) / Doku - Lukaku - Trossard