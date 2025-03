Officiel : le premier pays qualifié pour la Coupe du Monde 2026 est connu, avec une flopée de joueurs passés par la Pro League

La Coupe du Monde 2026, c'est déjà dans quinze mois. Une première nation a composté son billet pour le rendez-vous planétaire.

Pour la première fois dans l'histoire du football, ce seront pas moins de 48 nations qui en découdront dans un peu plus d'un an pour la Coupe du Monde 2026, contre 32 auparavant. Un Mondial qui se déroulera aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Une première nation a déjà validé son billet par le biais des qualifications. Il s'agit du Japon, assuré de sa présence depuis hier grâce à sa victoire 2-0 contre le Bahreïn.

Avec neuf points d'avance et quatre victoires de plus que l'Australie à trois matchs de la fin, les Nippons ne peuvent plus être rejoints à la première place de leur groupe, la seconde permet également de se qualifier. L'Australie, l'Indonésie, le Bahreïn et la Chine peuvent encore y prétendre.

Le Japon pour créer de nouvelles surprises

Les Samurai Blue pourront donc aborder les dernières rencontres avec comme objectif de se préparer au mieux. En 2022, la sélection avait battu l'Allemagne et l'Espagne dans leur poule avant de chuter aux tirs au but contre la Croatie en huitième de finale.

Le noyau d'Hajime Moriyasu comporte encore pas mal de joueurs passés par notre championnat, comme Zion Suzuki, Wataru Endō, Daichi Kamada (ex-Saint-Trond), Kaoru Mitoma (ex-Union), Ayase Ueda (ex-Cercle) et Junya Ito (ex-Genk).