Officiel : un nouveau venu dans le noyau de l'Union Saint-Gilloise

L'Union Saint-Gilloise a annoncé aujourd'hui avoir fait signer son premier contrat professionnel à Giorgi Kavlashvili, un gardien géorgien de 18 ans. Le voici lié jusqu'en juin 2028 au Parc Duden.

Kavlashvili évoluait jusqu'ici avec les U18, il profite de cette montée en grade pour intégrer le noyau de l'équipe première, où il officiera comme quatrième gardien.

Du haut de ses 34 ans, Anthony Moris est accompagné de très jeunes portiers : outre Kavlashvili, Joachim Imbrechts (23 ans) et Vic Chambaere (22 ans, amené de Genk par Sébastien Pocognoli) sont les autres gardiens du noyau.

Giorgi Kavlashvili est géorgien mais est arrivé en Belgique très jeune. Il a été formé à l'Antwerp jusqu'à ses 16 ans et a poursuivi son écolage à Westerlo la saison dernière avant de rejoindre l'Union.

Le garçon est suivi dans son pays : régulièrement titulaire chez les U17, il a disputé ses premiers matchs avec les U18 géorgiens en novembre dernier.

The future of Saint-Gilles is in safe hands. 🧤



Academy player Giorgi Kavlashvili signs his first professional contract with Union and joins the first team as the fourth goalkeeper. pic.twitter.com/fWUdKMkFBn