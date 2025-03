🎥 Bilal El Khannouss décisif plante son premier but en sélection, un autre Belgo-Marocain également buteur

L'ancien maitre à jouer du Racing Genk a été repris par son sélectionneur Walid Regragui pour ce regroupement des Lions de l'Atlas.

Le Maroc était visiteur pour cette rencontre face au Niger, délocalisée à... Oujda (Maroc). Malgré cela, le Niger avait tout d'un match piège, et cela s'est confirmé sur le terrain avec l'ouverture du score (47e) de Youssouf Oumarou.

Mais le Maroc répondait rapidement avec l'égalisation de l'ancien talent d'Anderlecht et de Genk Ismael Saibari. Le Belgo-Marocain du PSV était monté au jeu trois minutes plus tôt et remettait les pendules à l'heure.

Le Maroc l'a finalement emporté sur le fil grâce à un autre Belgo-Marocain, qui était également monté au jeu. Bilal El Khannouss plantait le but de la victoire dans les arrêts de jeu, une victoire qui conforte la place de leader des Lions de l'Atlas, en tête du groupe E des qualifications pour le prochain Mondial, avec un douze sur douze, désormais loin devant l'adversaire du soir ainsique que la Tanzanie.

"Nous savions que cela serait un match difficile. On ne peut pas gagner à chaque fois en marquant quatre ou cinq buts. Nous savons que n’importe quelle équipe qui joue contre nous veut nous battre. Mais nous avons travaillé jusqu’à la fin et nous avons gagné", a expliqué le joueur de Leicester au micro de RTM.

"J’attendais ce moment depuis longtemps. J’ai marqué mon premier but avec l’équipe première et j'en suis très heureux. J’espère que c'est le premier de beaucoup d’autres", ponctue celui qui avait été sacré Espoir de l'année 2024 de Jupiler Pro League.