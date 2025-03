Gill Swerts était-il assis pour la dernière fois sur le banc des Diablotins ? Vincent Mannaert devra prochainement prendre une décision

En fin de contrat, Gill Swerts a peut-être officié pour la dernière fois sur le banc des Diablotins. Vincent Mannaert devra prendre une décision prochainement.

Dans le même temps que le barrage de Ligue des Nations des Diables, l'équipe nationale U21 disputait deux rencontres amicales la semaine dernière, contre la Suède et Andorre, et a décroché deux succès (1-2 et 4-0).

De bon augure pour Gill Swerts, qui aimerait entamer un nouveau cycle avec cette équipe après la non-qualification pour l'Euro U21 2025, après avoir perdu contre la République Tchèque en barrage.

Gill Swerts veut rester, mais que décidera Mannaert ?

Toutefois, le sélectionneur des Diablotins verra son contrat expirer cet été et il ne sait pas encore s'il sera renouvelé. Il pourrait donc avoir officié pour la dernière fois contre Andorre, ce dimanche. Ce n'est cependant pas son envie.

"La fédération sait que j'ai un objectif en tête avec cette nouvelle génération et nous avons déjà évoqué le souhait de continuer ensemble. Les derniers mois ont été chargés pour tout le monde à l'Union Belge, avec beaucoup de changements en interne. Les choses se mettent en place petit à petit et j'espère avoir plus de nouvelles bientôt", a-t-il déclaré au Nieuwsblad.

Versés dans un groupe avec le Danemark, l'Autriche, la Biélorussie et le Pays de Galles, les Diablotins n'auront pas la tâche aisée. Leur campagne débutera par le déplacement en Biélorussie, début septembre. Avec ou sans Gill Swerts à la barre ? On devrait prochainement y voir plus clair...