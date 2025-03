Sécuriser Ayensa, le début des grandes manœuvres au Standard ? Voilà comment le Matricule 16 veut déjà construire son noyau pour la saison prochaine

Ce mardi, le Standard a officialisé la levée de l'option d'achat de Dennis Ayensa, qui a signé jusqu'en 2028 en Cité Ardente. Le Matricule 16 veut prendre les devants et déjà construire une partie de son noyau de la saison prochaine.

Le timing a surpris, l'information dans sa globalité beaucoup moins. Le même jour que l'annonce du départ de Pierre Locht en fin de saison et que l'article inquiétant de la RTBF concernant la situation financière de A-Cap, le Standard a réalisé son "premier transfert" du mercato estival.

En effet, l'option d'achat de Dennis Ayensa a été levée, lui qui était prêté par l'Union Saint-Gilloise jusqu'en fin de saison. Parmi tous les joueurs prêtés à Sclessin, il était celui avec l'option la plus faible : environ un million d'euros. Le timing est aussi expliqué par la date butoir de cette option, fixée à fin mars.

Dennis Ayensa, un joli coup du Standard

Un rapport qualité/prix intéressant pour les Rouches. L'attaquant germano-hispanique, titulaire indiscutable aux yeux d'Ivan Leko, est le deuxième meilleur buteur du club cette saison, avec huit buts (dont un inscrit en Coupe de Belgique).

L'avant-centre de 28 ans n'est pas le buteur le plus technique du championnat et loin de là, mais sa mentalité positive, sa hargne et ses courses font énormément de bien au Standard. Dans une équipe qui a toujours peiné à apporter le danger, Ayensa a souvent décroché pour apporter du liant et amener le ballon vers Zeqiri. En fin de phase classique, lorsque l'équipe a joué un petit peu plus offensivement, il s'est fait davantage plaisir et a inscrit cinq buts entre la 21e et la 27e journée.

Un premier renfort pour le Standard, car le but est bien que Dennis Ayensa ne soit pas vendu et que la levée de son option serve déjà à préparer la saison prochaine. "C'est toi le prochain !", a répondu Matthieu Epolo en dessous du commentaire d'Ilay Camara, félicitant Ayensa. C'est en effet ce qu'aimeraient beaucoup de supporters liégeois, mais le dossier sera plus compliqué.

Comment le Standard peut-il lever d'autres options d'achat ?

Déjà parce que l'option d'achat s'élève à 2.2 millions d'euros, un montant que le Standard sera incapable de débourser dans la situation actuelle... sauf s'il a une possibilité de revente instantanée à un prix plus élevé. La situation d'A-Cap et l'absence d'accord avec un repreneur laisse le Matricule 16 dans une situation financière dramatique, qui le force à compter chaque euro avant de le dépenser. Garder Camara sera donc compliqué, sauf si un joueur vient à être vendu à prix d'or.

Par contre, lever l'option de Camara et le revendre pourrait ouvrir quelques portes. Les supporters liégeois aimeraient voir rester Andi Zeqiri, mais avec une option d'achat à 2.8 millions d'euros, son prix est très élevé pour le Standard. Utiliser l'argent (dans le cas décrit ci-dessus) de Camara pour acheter Zeqiri ? Peut-être, mais la direction voudra-t-elle débourser autant uniquement pour la ligne offensive, alors qu'il y aura du travail à tous les étages ?

Car au milieu de terrain aussi, plusieurs joueurs sont prêtés. On peut déjà l'écrire, le Standard ne lèvera pas l'option de Marko Bulat, fixée à 3.5 millions d'euros. Les raisons sont évidentes. Il ne lèvera pas non plus, avant la date butoir de fin mars, celle de Lazare Amani fixée à 2.5 millions d'euros. Par contre, le Standard et l'Union pourraient se mettre au tour de la table en été pour essayer de trouver un accord (nouveau prêt, indemnité revue à la baisse ou échange ?).

Les grandes lignes du Standard version 2025-2026 se dessinent

Reste le cas de Sotiris Alexandropoulos, qui vit une saison bizarre en bords de Meuse. Le Grec a participé à 26 des 30 matchs de la phase classique, mais il ne compte que 26 % de temps de jeu en championnat. Son option d'achat est évaluée à 3 millions d'euros et si l'on regarde purement la qualité technique, le médian de 23 ans les vaut. Mais, même réflexion que pour Ayensa - Zeqiri, le Standard ne fera pas Lazare ET Sotiris. Et financièrement, dans la situation actuelle, aucun des deux ne sera possible.

Il y a fort à parier que les supporters du Standard qui espèrent voir Camara, Lazare, Ayensa et Zeqiri dans leurs rangs seront déçus au début de la saison prochaine. Cependant, Ayensa est déjà sécurisé, plusieurs joueurs du noyau appartiennent déjà au club (Epolo, Henkinet, Bates, Sutalo, Hautekiet, Fossey, Calut, Lawrence, O'Neill, Kuavita, Karamoko et donc Ayensa) et le chantier sera moins imposant que l'été dernier. Reste à voir, aussi, si Sahabo et Benjdida seront conservés par le Beerschot et le RWDM.