Arnaud Bodart vers le tout premier titre de sa carrière malgré une belle frayeur en fin de match ? "On nous craint. L'objectif est fixé"

Le FC Metz s'est imposé 2-1 contre Troyes. Malgré quelques frayeurs en fin de match, les Grenats reprennent provisoirement la tête de Ligue 2.

Hier soir, le FC Metz a enchaîné une quatrième victoire de suite en s'imposant 2-1 contre Troyes. Gauthier Hein et Ablie Jallow (ex-Seraing) ont montré la voie à suivre avec deux magnifiques buts. Pour le plus grand plaisir d'Arnaud Bodart : "Je les ai bien vus depuis mon rectangle, deux fameux coups de pattes. À l'entraînement ? Non, ils ne les marquent pas si je suis au but, c'est pour ça qu'ils mettent le paquet le weekend", se marre-t-il, interrogé par le Républicain Lorrain.

La suite de la rencontre a toutefois été plus délicate. Alors que les Messins abordaient le temps additionnel en menant 2-0, ils ont réussi à se faire peur en encaissant la réduction du score et en terminant le match à dix contre onze.

"On a gagné, c'est le plus important. Mais il va falloir travailler sur la gestion des dernières minutes, c'est sûr. On fait une super première mi-temps, on se fait quelques frayeurs en deuxième, je pense qu'on paye un peu les conséquences de tout ça en fin de match. Il faut voir le positif : on a une équipe jeune, ça fait partie de l'apprentissage mais on gagne quand même tout en ayant des axes de travail", tempère Bodart.

La pression sur Lorient

Grâce à cette victoire, Metz prend un point d'avance sur Lorient (qui joue à Grenoble) en tête du classement : "A eux de faire le boulot, nous, on l'a fait. C'est clair que ce n'est pas pareil de jouer les premiers. Mais on a un déplacement très compliqué à Caen qui nous attend".

Arnaud Bodart veut voir son équipe aller au bout. Qu'il remporte le premier titre de sa carrière ou non, il veut surtout voir Metz remonter en Ligue 1 : "Ce n'est jamais facile parce qu'on est une équipe attendue de par nos résultats. On nous craint. Il va falloir faire avec et être costauds durant les six derniers matchs. A partir du moment où l'objectif est fixé, le FC Metz n'a rien à faire en Ligue 2, c'est normal qu'il y ait des attentes".