Courtrai scelle le sort d'une première formation de D1A suite à un scénario inespéré

Courtrai et le Cercle ont une fois de plus réussi à offrir un véritable match de bas de tableau, une opposition avec beaucoup de duels, des buts refusés et un carton rouge. Mais au final, pas de vainqueur.

Ceux qui pensaient qu'il n'y aurait pas de spectacle dans les Play-Downs ont été déçus. Le Cercle a entamé le match contre Courtrai en tant que favori, mais il a eu beaucoup de mal à s'imposer face aux Kerels. Soutenue par un public bruyant, l'équipe locale ouvrait le score grâce à Bram Lagae (14e). Le Cercle dominait dans le jeu mais ne trouvait pas la faille. Pire, le KVK doublait la mise via Kadri mais la VAR refusait finalement le but avant que Bram Lagae, le buteur, ne se fasse exclure avec un rouge direct à la demi-heure de jeu. Après le repos, le Cercle trouvait finalement la faille grâce à Agyekum (54e). Un regain de confiance pour les Brugeois, qui s'offrait ensuite de nombreuses occasions dans un match à sens unique. Courtrai défendait tant bien que mal. Dix minutes avant la fin du match, c'est le capitaine Thibo Somers qui était en mesure de planter le but de la victoire pour le Cercle (80e). Mais dans les derniers instants, Abdelkahar Kadri arrachait l'égalisation permettant aux Kerels de décrocher un point précieux. Le KVK laisse filer deux points précieux dans sa course au maintien, toutefois il sera satisfait de ce point arraché en infériorité numérique. Le Cercle pour sa part avait les cartes en mains pour l'emporter mais laisse filer la mise avant de recevoir le Beerschot, qui est désormais assuré de descendra en CPL.