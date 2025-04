Bientôt la fin de Carlo Ancelotti au Real Madrid ?

Carlo Ancelotti pourrait décider de quitter le Real Madrid cet été. À en croire The Athletic, le tacticien italien ne serait plus aussi certain de rester dans la capitale espagnole la saison prochaine.

Le natif de Reggiolo ressentirait une usure des quatre dernières années au sein de l'équipe et il sait que le club est en discussions avec Xabi Alonso. Son fils, Davide Ancelotti, devrait probablement quitter le club en fin de saison pour se lancer en tant que coach principal.

Arrivé en 2021, l'entraîneur a déjà remporté de nombreux trophées avec les Merengues : 10 au total, dont un doublé Liga-Ligue des Champions la saison dernière. Il pourrait donc être tenté de se lancer dans un nouveau défi.

En route vers le Brésil ?

Le Brésil serait d'ailleurs très intéressé par son profil. Jorge Jesus serait également vu comme un candidat sérieux par la sélection d'Amérique du Sud, récemment séparée de son coach Dorival Júnior suite à la claque reçue contre l'Argentine.

Ancelotti est actuellement sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le Real Madrid. Cela ne veut cependant pas dire qu'un départ est impossible. Affaire à suivre.