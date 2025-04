Drôle de coup dur pour Lionel Messi : l'un de ses plus fidèles "serviteurs" interdit de stade !

Depuis de longues années, Lionel Messi fait appel aux services d'un garde du corps : Yassine Cheuko. Mais malheureusement pour lui, il ne pourra pas compter sur lui en MLS.

Yassine Cheuko est le garde du corps attitré de Lionel Messi depuis 2021 et l'arrivée de la star argentine au Paris Saint-Germain. Sa présence intimidante est faite pour décourager tout envahissement de terrain ou, en cas de besoin, pour arrêter le supporter qui aurait l'audace de s'approcher de l'octuple Ballon d'Or.

Mais Cheuko va devoir arrêter ses activités en MLS. Une décision prise par la ligue elle-même : "Ils ne veulent plus de moi", regrette le Franco-Tunisien. En CONCACAF également, Cheuko a été écarté du bord du terrain en raison d'une altercation avec des membres du staff de Monterrey.

Un coup dur pour Messi, mais aussi pour Yassine Cheuko, qui constate que le problème d'envahissement de terrain est réel en MLS. "Je n'ai eu que 6 interventions à faire en 7 ans de carrière en Europe", pointe-t-il dans House of Highlights.

"Depuis que je suis ici, donc depuis 2023, j'ai eu 16 interventions à faire. Il y a un vrai problème", estime le garde du corps de Léo Messi. "Et me laisser hors du terrain ne va pas le régler".

Quoi qu'il en soit, la saison de MLS bat son plein en ce moment et l'Inter Miami de Lionel Messi est actuellement en tête de la Conference Est. Les Floridiens comptent 13 points en 5 matchs, un de plus que Philadelphie et Columbus, avec un match de moins.