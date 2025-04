🎥 "Passe juste le ballon, personne n'est Messi ici" : un joueur du Milan AC recadré par son coéquipier

Neuvième de Serie A, l'AC Milan a un peu de mal en cette seconde partie de saison, à l'image de João Félix. L'ancien prodige du football mondial a aujourd'hui 25 ans et cherche à se relancer après des déceptions consécutives.

Cela ne risque pas d'être sous les couleurs des Rossoneri avec qui il ne vit pas ses meilleurs moments. Le joueur de Chelsea est prêté au club italien depuis janvier, mais n'a pas encore réussi à s'y imposer. Dimanche, Milan est reparti de Naples sans aucun points, la faute à Politano et à Romelu Lukaku, auteur du 400e but de sa carrière pro (revoir le but ici).

À la mi-temps, le Portugais a reçu un message clair de la part de l'expérimenté Kyle Walker. Un échange capturé par la caméra du tunnel que les joueurs ont emprunté pour revenir sur la pelouse. Les Milanais étaient menés 2-0 et l'ancien capitaine de Manchester City n'était visiblement pas satisfait du jeu de João Félix.

"Passe juste le ballon João, nous ne sommes pas Messi, personne n'est Messi ici", a indiqué l'Anglais à son coéquipier, qui a finalement été remplacé à la 55e minute de jeu. Finalement, l'AC Milan n'a pas pu éviter la défaite malgré la réduction du score (2-1).

Arrivé cet hiver, le Portugais avait réussi ses débuts en marquant lors du match de coupe contre l'AS Rome, mais n'a guère pu se distinguer par la suite. Il a également déçu lors de la double confrontation en Ligue des champions contre Feyenoord. Les supporters de l'AC Milan en auraient déjà fini avec lui, mais pointent qu'il continuerait à bénéficier d'opportunités de jouer de la part de son compatriote et entraîneur Sergio Conceição.

