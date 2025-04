Grosse colère de Mazzù, la direction surveille : Saint-Trond sous haute tension avant d'affronter Courtrai

Saint-Trond recevra le KV Courtrai ce dimanche en Relégation Play-Offs. En cas de victoire des Trudonnaires, ceux-ci seront pratiquement sauvés et les Kerels quasiment relégués.

Saint-Trond est sous haute tension avant de recevoir Courtrai en Relégation Play-Offs. L'entraîneur Felice Mazzu s'est concentré ce mercredi à l'entraînement, selon Het Belang van Limburg, sur l'amélioration de l'utilisation du ballon et la finition devant le but. L'entraîneur dispose d'une sélection en pleine forme et complète, à l'exception de Didier Lamkel Ze et Zineddine Belaïd, qui s'entraînent encore séparément.

Rein Van Helden est de retour après sa suspension et est à nouveau disponible pour le choc contre les Kerels. Isaias Delpupo est aussi de retour avec l'équipe première.

Felice Mazzu a veillé à ce que ses joueurs gardent leur concentration. Lors d'une confrontation à l'entraînement, lors de laquelle l'équipe blanche a encaissé de nombreux buts, le coach de Saint-Trond s'est montré très agacé.

"Nous jouons les play-downs et vous perdez six à zéro lors d'un match d'entraînement de dix minutes. Vous trouvez ça normal ?", s'est fâché l'entraîneur, toujours selon le Belang van Limburg.

La tension autour du match se fait sentir non seulement chez Felice Mazzù, mais aussi au sein de la direction du club. Le PDG Takayuki Tateishi et le directeur sportif Andre Pinto étaient présents lors de l'entraînement pour voir les joueurs à l'œuvre.