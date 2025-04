Mbaye Leye verra-t-il son RFC Seraing faire un grand pas vers le maintien... contre son ex ? "S'ils sont promus, il faudra éviter de faire comme le Beerschot"

Mbaye Leye est occupé dans la course au maintien avec le RFC Seraing. Dimanche, il affrontera son ancien club, Zulte, dans une rencontre capitale pour les deux équipes, puisque l'Essevee est en pleine lutte pour la montée.

Ce sera une rencontre très importante pour les deux équipes. Dimanche, le RFC Seraing pourrait faire un grand pas vers son maintien en Challenger Pro League en s'imposant face à Zulte-Waregem (19h15), l'ancien club du coach Mbaye Leye. A l'occasion de cette rencontre, l'entraîneur sénégalais s'est exprimé sur son passage difficile en tant que coach du club, qui n'a pas affecté sa relation avec celui-ci.

Mais dimanche, Seraing aura besoin de la victoire pour distancer probablement définitivement le Jong Genk et c'est évidemment la seule chose que Leye voudra, malgré l'importance de la rencontre pour Zulte, qui se bat pour la montée. "Nous voulons assurer ce maintien le plus rapidement possible, c'est pourquoi une victoire à domicile contre Zulte serait sans aucun doute un gros avantage pour mon équipe."

"Zulte est une excellente équipe, qui est au moins aussi forte que le RWDM et la RAAL. La lutte pour le titre sera donc passionnante jusqu'au bout, mais nous nous concentrerons bien sûr uniquement sur notre sauvetage", a-t-il commenté dans un entretien avec le Nieuwsblad.

Zulte Waregem mérite la montée, selon Mbaye Leye

Leye espère tout de même que son ancien club pourra retrouver l'élite, mais il sait à quel point la tâche sera ensuite difficile pour se maintenir. "J'espère sincèrement qu'Essevee parviendra à revenir au plus haut niveau."

"Si le club est promu, il devra investir massivement pour être réellement compétitif dès le début de la saison prochaine. Il suffit de regarder l'histoire du Beerschot cette saison...", a-t-il conclu.