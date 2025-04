Après Thibaut Courtois, c'est sa doublure qui se blesse !

Le Real Madrid n'est décidément pas verni concernant ses gardiens de but. Alors que Thibaut Courtois s'est blessé lors de la trêve internationale, sa doublure, Andriy Lunin, est également out.

Y avait-il une malédiction planant au-dessus de cet Ukraine-Belgique ? Toujours est-il que quelques semaines après qu'ils se sont affrontés à Murcie en barrage de la Nations League, Thibaut Courtois et Andriy Lunin sont désormais tous deux hors d'état de jouer pour le Real Madrid.

Concernant Courtois, cela date de la trêve en question : le gardien des Diables Rouges n'avait pas pu tenir sa place pour le match retour à Genk. Une absence qui avait fait se soulever quelques sourcils, mais qui s'avère au final totalement réelle et pas du tout une "excuse" comme certains le croyaient.

Car depuis, Thibaut Courtois n'est pas reparu sur les terrains. Absent en championnat puis en Copa del Rey, le Belge ne reviendra pas tout de suite sur les terrains, puisqu'il est annoncé incertain pour le match du weekend prochain contre Valence... Un match que ne devrait pas non plus disputer Andriy Lunin.

Marca annonce en effet que l'Ukrainien s'est occasionné une petite déchirure qui pourrait l'éloigner des terrains pour un mois. Autrement dit : le Real Madrid n'a pour le moment plus de gardien de but et devra faire appel à un jeune.

C'est en effet Fran Gonzalez (19 ans), gardien de la Castilla et qui n'a jamais joué pour l'équipe A (même s'il est régulièrement sur le banc), qui pourrait donc faire ses grands débuts et occuper les buts en attendant que Courtois revienne de blessure...