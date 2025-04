🎥 Pas sur le terrain, mais très impliqué : Roméo Lavia provoque les supporters adverses lors du derby de Londres

Chelsea a battu Tottenham ce jeudi dans le derby de Londres, une victoire qui permet aux Blues de se maintenir dans le top 4 (synonyme de Ligue des Champions) et tient les Spurs très loin des places européennes. Tottenham est actuellement 14e et la situation d'Ange Postecoglou est précaire.

Roméo Lavia, malheureusement, n'a pas pu participer à cette victoire. Le Belge est blessé à l'orteil, alors qu'il revenait à peine d'une énième blessure musculaire. Le pessimisme commence à entourer Lavia, qui cumule déjà plus d'un an de blessures à 21 ans seulement (lire ici).

Mais cela n'empêche pas Roméo, très apprécié des supporters, de se sentir impliqué à Chelsea et de vivre les rencontres pleinement même depuis le banc. Au coup de sifflet final de ce Chelsea-Tottenham, Lavia s'est ainsi retourné vers les supporters adverses.

"Go home", lance-t-il ainsi au kop visiteur, avant d'aller célébrer cette importante victoire avec ses équipiers. Quand il est fit, Lavia est un titulaire important dans l'équipe d'Enzo Maresca, mais il n'est parvenu à jouer que 13 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Love this video of Lavia telling Spurs fans to “Go home” 😂 pic.twitter.com/X9I8mlaEje